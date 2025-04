Feedpress.me - Torino, punta la pistola alla testa del medico: "Salva mamma o ti uccido"

Leggi su Feedpress.me

Dalle minacce è passato ai fatti,ndo unadietro ladi undel 118. «Se non salvi mia madre ti ammazzo», avrebbe detto un uomo impugnando l’arma. Il fatto, raccontato nella versione web del quotidiano La Stampa, è accaduto a, in alloggio al quarto piano delle case popolari di corso Grosseto. L’ambulanza era intervenuta per soccorrere una donna di 83 anni, sofferente.