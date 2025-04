Torino punta la pistola alla nuca del medico del 118 | Se non salvi mia madre ti ammazzo

Leggi su Open.online

«Se nonmiati», questa la minaccia ricevuta da undel 118 e raccontata su La Stampa, avvenuta a, in alloggio al quarto piano delle case popolari di corso Grosseto. L’ambulanza era intervenuta per soccorrere una donna di 83 anni, sofferente al cuore. Ilsi è concentrato sulla paziente per rianimarla e il figlio non ha esito argli unaa pochi centimetri d. A denunciare l’episodio è stato il sindacato degli infermieri, Nursind. «Un equipaggio del sistema di emergenza territoriale, impegnato nel tentativo di rianimare una donna – riferiscono – è stato minacciato con armi da fuoco dai famigliari, l’intervento dei carabinieri, giunti con quattro pattuglie ha consentito di evitare il peggio. L’episodio è emerso solo alcuni giorni dopo grazie alle voci circolanti tra gli addetti ai lavori, mentre il personale intervenuto non ha segnalato nulla».