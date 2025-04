Torino, Giuseppe Culicchia nuovo direttore del Circolo dei lettori

Leggi su Ildenaro.it

, 1 apr. (askanews) –è ildella Fondazionedei: guiderà la direzione culturale e operativa della Fondazione, deldeinelle sue sedi di, Novara e Verbania con ildella musica a Rivoli per il triennio 2025-2028. Il profilo di– spiegano dalla Fondazione – è risultato il più adatto a dirigere il lavoro della Fondazionedei, per proseguire e innovare un’istituzione centrale in Italia per produzione culturale, di pensiero e promozione del libro. Il Consiglio di gestione della Fondazionedei, composto dal presidente Giulio Biino e dai consiglieri Elena D’Ambrogio Navone e Massimo Pedrana, ha nominatoa seguito dell’avviso di selezione pubblicato il 2 febbraio scorso, al quale hanno risposto 40 professionisti ai vertici della cultura, del mondo editoriale e del libro in Italia.