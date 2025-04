Ilfattoquotidiano.it - Torino, fingono il divorzio per non pagare 700mila euro di cartelle esattoriali, ma le effusioni sui social li incastrano: condannati

Sono statia due anni di reclusione lui, e ad un anno e mezzo lei, la coppia di coniugi che aveva finto di separarsi con l’obiettivo di eludere il fisco ed evitare il pagamento di una cartella esattoriale. La sentenza, depositata lo scorso 28 febbraio dalla terza sezione penale della Corte Suprema, è diventata così definitiva per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.I fatti si sono consumati a: a quanto si apprende dal Messaggero, l’uomo – “titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare” – per “liberarsi” dei suoi beni aveva trasferito le quote del suo immobile alla moglie e intestato la sua Porsche alla suocera. Non solo: aveva preso in affitto una casa per depistare le indagini.