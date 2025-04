Romatoday.it - Tor Bella Monaca, visite oculistiche gratuite grazie al Giubileo

Leggi su Romatoday.it

per le persone in difficoltà. Fino al 16 aprile 2025,alla tappa speciale delle “Giornate della Vista”, un progetto di salute visiva targato Fondazione OneSight EssilorLuxottica, sarà attiva la prima clinica oculistica del programma per il2025. Nella.