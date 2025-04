Romadailynews.it - Topolino in romanesco. Tornano i dialetti: il numero 3619 sarà disponibile in 4 versioni speciali

Dopo il grande successo del primo appuntamentocon la storia Zio Paperone e il PdP 6000in catanese, fiorentino, milanese e napoletanoTORNA A PARLAREIN DIALETTO!Ildel settimanalein 4con la storiae il ponte sull’oceanotradotta in, barese, torinese e venezianoIlè impreziosito da un’imperdibile coverrealizzata da Andrea Freccero Dopo il grande successo del3608, che con la storia Zio Paperone e il PdP 6000 tradotta in catanese, fiorentino, milanese e napoletano ha conquistato fan e collezionisti di tutta l’Italia,torna a parlare in dialetto! Oltre alla versione in italiano, il– in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 2 aprile –in Lazio, Puglia, Piemonte e Veneto in 4, con la storiae il ponte sull’oceano, scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Gervasio, tradotta rispettivamente in, barese, torinese e veneziano.