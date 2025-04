Lanazione.it - Topo morto in pasticceria: Grosseto, attività chiusa. Tutti i controlli dei Nas

, 1 aprile 2025 – Blatte e unall'interno di unadi, che è statadopo un controllo dei carabinieri del Nas di Livorno. I militari hanno effettuato un accesso ispettivo del locale e sia nel laboratorio di produzione che nel deposito delle materie prime, hanno scoperto carcasse di blatte e un, all'interno di un'esca che non era mai stata controllata né smaltita. Da qui la richiesta di un intervento immediato dell'Asl Toscana sud est, che ha portato alla sospensione dell', con sanzioni per 2mila euro al titolare. Sorte simile è toccata al gestore di un bar di Follonica, per "gravi ed evidenti carenze igienico-sanitarie": in particolare, in cucina e nel deposito alimenti è stato trovato sporco non rimosso da tempo, presenza diffusa di unto, grasso e scarti di precedenti lavorazioni sul pavimento, ingli impianti e sulle attrezzature.