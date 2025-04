Juventusnews24.com - Tonali Juventus, piovono conferme sull’interesse dei bianconeri! Balza in pole e supera quest’altro obiettivo di mercato: ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24dei: tutti gli ultimissimi aggiornamenti sul centrocampistaTra i grandi obiettivi del calcioJuve c’è sicuramente Sandro. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese è uno dei nomi forti per la sessione diestiva deie sarebbe più fattibile del colpo Osimhen.PAROLE – «Mi sento di confermare le possibilità dio di Osimhen alla Juve ma tutto passa dalla qualificazione dalla prossima Champions League. Non significa che saranno prossimi giocatori della Juve ma sicuramente due obiettivi forti e di alto livello. In questo momento direi piùche Osimhen».Leggi sunews24.com