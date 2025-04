Dailymilan.it - Tonali, intervista a Cronache di Spogliatoio: le parole sul Milan

Sandro, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, è tornato a raccontarsi ai media con unal canale YouTube didi.Quasi un’ora dipura e genuina, dove il mediano ha lasciato trasparire il suo lato umano e ha condiviso molto di sé. Ha infatti trattato argomenti molto introspettivi tra cui lo scandalo sulla ludopatia che lo ha avvolto e costretto ad affrontare una squalifica di 10 mesi. Ovviamente, non ha potuto non parlare della sua parentesi al, la sua squadra del cuore.In merito all’arrivo e al primo periodoracconta: “Arrivavo dall’ultimo anno a Brescia dove avevo un contratto da duecento mila euro. Ho fatto un’estate dove non sapevo mai con chi avrei firmato, fino agli ultimi cinque giorni veramente non sapevo dove sarei andato.