Tom Hanks torna sulla panchina di Forrest Gump ma è solo il videoclip di un brano del figlio

Si intitola You Better Run il pezzo cuivede la partecipazione di Tom. A firmare ili Something Out West, formazione country composta da Drew Arthur e Chete naturalmente no, il cognome non è un caso fortuito, si tratta proprio deldell’attore due volte premio Oscar. E a proposito di Oscar, nel video del pezzo Chetveste i panni del personaggio che nel 1995 condusse il padre alla vittoria del più prestigioso dei premi cinematografici, ci riferiamo naturalmente a. Il video ripercorre tutti i momenti iconici di una pellicola diventata un cult assoluto: si parte da una piuma che plana delicatamente verso unadove il protagonista è seduto in attesa del bus offrendo cioccolatini, la band poi suona su una barca per gamberi chiamata Jenny, e poi naturalmente le corse per le campagne dell’Alabama e quel grido di Jenny, «Run!run!», una delle battute più note della storia della settima arte.