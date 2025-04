Lanazione.it - Tipo, tessile e intelligenza artificiale. Ritorna il festival nelle fabbriche

Leggi su Lanazione.it

Cos’hanno in comune letessili e l’? Cosa c’entra la tanto discussa tecnologia del futuro con l’archeologia industriale? Apparentemente niente. "In realtà le applicazioni nele nel turismo sono più di quante potessimo immaginare", ha spiegato l’assessora al turismo Chiara Bartalini, nel presentare la terza edizione di: memoria e futuro, tradizione e innovazione, si sposano nel cartellone che dal 4 all’8 aprile trasformerà la capitale deleuropeo in un palcoscenico di spettacoli, tour, mostre e laboratori per un totale di dieci appuntamenti. "Raccontiamo non solo i percorsi culturali legati ai musei ma anche l’arte produttiva del distretto e il mondo del lavoro, in un mix unico al mondo. Un richiamo non solo per i turisti ma anche per i pratesi", ha aggiunto la sindaca Bugetti.