Tim Labriola | Poste azionista di riferimento importante per il sistema Paese

L’amministratore delegato di Tim, Pietro, commenta l’operazione con cuiè arrivata a detenere quasi il 25% delle quote della società diventandone il primo. “Per quanto riguardasiamo contenti di avere undiche vede la partecipazione in team come una partecipazione strategica e penso che siaper la nostra azienda e per il“, ha detto il manager a Roma a margine di un evento per l’inaugurazione del 5G nelle stazioni metro giubilari.: “Auspico accelerazione su consolidamento a livello europeo”“Abbiamo avviato il primo pezzo. Quindi c’è ancora da fare“, ha quindi dettosul consolidamento degli operatori di telecomunicazione. E, rispondendo poi a una domanda sulle voci di aggregazione con Iliad, l’ad ha detto: “In Europa, tutti quanti stanno dibattendo riguardo alla possibilità del consolidamento.