Quotidiano.net - Tim e Poste italiane: Labriola parla del nuovo assetto strategico

"Siamo contenti di avere un azionista di riferimento che vede la partecipazione in Tim come una partecipazione strategica e penso che sia importante per la nostra azienda e per il sistema Paese". Lo afferma l'amministratore delegato di Tim, Pietrondo delcon, a margine dell'inaugurazione della rete 5G nelle stazioni giubilari della metro A. Nel pomeriggio si riunirà come da calendario il consiglio di amministrazione di Tim, alla domanda se verrà anticipata la data dell'assemblea la cui data era slittata da aprile a giugno in attesa del riconrisponde che "ci sono dei tempi tecnici per fare tutto" ma oggi non ci saranno decisioni in merito.