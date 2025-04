Thesocialpost.it - “Ti amerò per sempre”: il dolore di Antonino per Sara e la verità sulla sua storia

Leggi su Thesocialpost.it

“Amate come se fosse l’ultimo giorno e baciatevi come se fosse l’ultimo, ma soprattutto VIVETEVI!” È con queste parole che, giovane palermitano, ha affidato ai social il suo strazio per la morte della fidanzataCampanella, la 22enne vittima di un brutale femminicidio. Un messaggio intriso di amore,e promesse infrante, pubblicato su Instagram poche ore dopo la tragedia. “Stasera ti ho perso amore mio. ti prometto che le promesse che ti ho fatto le manterrò fino alla fine”, scrive il ragazzo, lasciando trapelare il senso di impotenza di fronte a una perdita tanto assurda quanto ingiusta.Su Facebook, le sue parole si fanno ancora più intense: “Tutto questo non doveva succedere. proprio a noi due no. mi è stato tolto un pezzo del mio cuore. la mia bambina”.si aggrappa al ricordo della giovane compagna, dipingendola come “una ragazza educata, studiosa e gentile con tutti”.