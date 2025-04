Internews24.com - Thuram Inter, presenza a rischio per il derby di Coppa Italia? Le ultime sulle condizioni

di Redazioneper ildi? Ledell’attaccante franceseTutto pronto per la sfida di domani sera, che vedrà l’di Inzaghi sfidare il Milan, nell’andata della semifinale di. Come riporta il giornalista Tancredi Palmeri, ci sarebbero da monitorare ledi Marcus, uscito con un piede gonfio dalla sfida contro l’Udinese. Il tecnico nerazzurro dovrà quindi valutare anche la situazione di Tikus, che sembrerebbe non preoccupare troppo. Il francese dovrebbe partire titolare. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Sporttv (@sportofficial)LESU«Marcus, attaccante dell’, ha un piede gonfio a causa del fallo non fischiato contro l’Udinese nel corso del secondo tempo.