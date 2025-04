Juventusnews24.com - Thuram cuore Juve: «Torino mi ha riempito d’amore. Marcus? Lui è fiero di me e io di lui. Prima di competere con lui…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del centrocampista francese trasferitosi in bianconero nel corso dell’ultima sessione estiva dal NizzaKhephren, ospite del liceo francese difrequentato dal fratello, ha parlato del razzismo, tema trattato sempre con grande attenzione dalla sua famiglia. Le parole del centrocampista dellaarrivato in estate dal Nizza riprese da La Stampa.ITALIA E FRANCIA – «Sono rimasto in Italia fino ai 4 anni, non ricordo bene. In Francia il razzismo l’ho incrociato. Temo non ci sia un posto specifico dove incontrarlo, purtroppo è un atteggiamento che ci troviamo davanti. Ho avuto anch’io le mie brutte esperienze»IL CALCIO UN AIUTO – «C’è la volontà. Allasi parla spesso di come è meglio combattere il razzismo, bisogna trovare una comunicazione efficace e reazioni forti.