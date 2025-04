Movieplayer.it - The Social Network, Mark Zuckerberg ha comprato la maglietta indossata da Jesse Eisenberg: "Adesso è mia!"

Leggi su Movieplayer.it

Il fondatore di Facebook ha acquistato la t-shirt del suo personaggio nel film diretto da David Fincher e interpretato dal regista di A Real Pain. In una recente puntata del The Colin & Samir Show,indossava una t-shirt dell'Ardsley High School, una scuola pubblica che il fondatore di Facebook ha frequentato per un breve periodo. Unache compare anche nel film di David Fincher Thee il conduttore del podcast, Samir Chaudry, ha chiesto ase si trattasse proprio della medesima. Ladida"Correggimi se sbaglio ma stai indossando in questo momento lacheindossa in Thenella scena in cui Eduardo, interpretato da Andrew Garfield, .