The Residence una serie mistery dal tono satirico ambientata alla Casa Bianca

Cena con delitto. Questo in breve il ricettario di Thein otto episodi dal, disponibile su Netflix e creata da Shonda Rymes, re(gina) Mida della serialità contemporanea. Siamo ad una cena di Stato australiana con centocinquanta invitati durante la quale viene ucciso il maggiordomo della, Wynter, uomo all’apparenza mite e benvoluto da tutti (spoiler: non sarà proprio così). Viene chiamata a risolvere il mistero la detective Cordelia Cupp, pluridecorata e definita “la migliore detective al mondo”. Fine ornitologa e con una passione culinaria per le sardine, l’eccentrica Cordelia si muove nelle indagine con un piglioAgatha Chrstie, non trascirando nessun dettagio e mettendo a frutto – con la dovuta pazienza – il suo incredibile ingegno.