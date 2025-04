Esports247.it - The Legend of Zelda, il film live-action è in sviluppo e ha una data d’uscita ufficiale

Dopo il successo di The Super Mario Bros. Movie nel 2023 e l’uscita a breve delsu Minecraft, un’altra saga videoludica di millenaria memoria sta per approdare sul grande schermo: Theof.Secondo un recente aggiornamento di productionlist.com, ildi Theofsta adesso attraversando la fase dicon unafissata per il 26 marzo 2027. L’annuncio è stato confermato anche dall’app Nintendo Today! lo scorso 29 marzo, scatenando un vero e proprio putiferio tra tutti i fan della saga di Link.Il progetto dovrebbe essere tra mani esperte e già ampiamente rodate: alla regia ci sarà Wes Ball, noto per la saga di Maze Runner, mentre la sceneggiatura sarà affia T.S. Nowlin. Ilsarà prodotto (udite udite) da Shigeru Miyamoto, il leggendario creatore della serie, e Avi Arad, già produttore di numerosi successi cinematografici ispirati ai fumetti e ai videogiochi.