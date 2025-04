The Housemaid | Sydney Sweeney e Amanda Seyfried nel first look del film

Leggi su Cinefilos.it

Theneldel, Brandon Sklenar hanno portato il calore al CinemaCon con Paul Feig con il primo sguardo a The, in uscita il giorno di Natale.Basato sul romanzo di Freida McFadden e adattato da Rebecca Sonnenshine, ilsegue Millie (), una giovane donna in difficoltà che è sollevata di avere un nuovo inizio come domestica di Nina () e Andrew (Sklenar), una coppia benestante e di alto livello. Presto scopre che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi. Il trailer mostrato al CinemaCon mostra l’incertezza su chi sia l’autore del delitto. Chi ha letto il libro non spoileri! Sweeny ha detto, parlando del progetto sullo schermo, “Sono una grande amante dei libri, adoro leggere libri.