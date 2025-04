The Handmaid’s Tale ottiene un sequel | via libera a The Testaments

Leggi su Cinefilos.it

Theun: viaa TheHulu ha ufficialmente ordinato la serie The, il seguito di The, la cui produzione dovrebbe iniziare il 7 aprile. Dai produttori esecutivi Bruce Miller e Warren Littlefield, il dramma è basato sull’omonimo romanzo di Margaret Atwood del 2019, ambientato nella teocrazia distopica di Gilead, più di 15 anni dopo gli eventi di The.La protagonista di The, Elisabeth Moss, sarà anche produttrice esecutiva del progetto. La speranza è che Moss sia guest star nel, riprendendo il ruolo di June Osbourne, che è legata ad Agnes e Daisy. Con Theche dovrebbe debuttare con la sua ultima stagione l’8 aprile, le apparizioni di June dipenderanno dalla sua sopravvivenza alla ribellione, a meno che non scelgano di seguire la strada dei flashback.