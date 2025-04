Movieplayer.it - The Couple: svelate le prime coppie in gara nel reality di Ilary Blasi

Leggi su Movieplayer.it

Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato i primi concorrenti di The, il nuovodi: ecco i Vip che vedremo da lunedì prossimo nella Casa del Grande Fratello Finito il Grande Fratello lunedì prossimo La casa più spiata d'Italia tornerà a popolarsi con i concorrenti di The, il nuovoshow che Canale 5 ha affidato a. Poco fa Sorrisi e Canzoni ha spoilerato il nome di alcuni concorrenti scelti dalla produzione. I primi concorrenti delshow Secondo le indiscrezioni nella casa entreranno le seguenti: Brigitta e Benedicta Boccoli: sorelle e attrici note nel panorama teatrale e televisivo italiano. Manila Nazzaro e Stefano Oradei: Manila, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, partecipa insieme al marito Stefano, ballerino professionista. Thais Wiggers ed Elena Barolo: .