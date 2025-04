Donnapop.it - The Couple, gli opinionisti di Ilary Blasi sono due nomi del tutto inaspettati: ecco chi sono

Leggi su Donnapop.it

torna protagonista della prima serata di Canale 5 con il suo nuovo reality show The, ma non è sola in questa avventura. Accanto alla conduttrice, infatti, ci saranno dueche sembrano aver sorpreso un po’ tutti. Tra indiscrezioni sul cast dei concorrenti, sulla modalità di gioco e sul montepremi milionario, l’attenzione si è focalizzata proprio sui due personaggi televisivi che affiancheranno. I telespettatori di Canale 5 non vedono l’ora di scoprire chi saranno questie come contribuiranno a questa nuova esperienza televisiva.Nel corso della finale del Grande Fratello,ha confermato ufficialmente la partenza di The, fissata per lunedì 8 aprile 2025. In attesa di L’Isola dei Famosi 2025 condotto da Veronica Gentili,avrà il compito di intrattenere il pubblico del prime time con duesvelati in queste ore da Davide Maggio.