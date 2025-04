361magazine.com - The Couple, dal nome delle prime quattro coppie agli opinionisti

The, emergono i nomie i due: ecco chi affiancherà Ilary BlasiThe, Ilary Blasi tornerà ufficialmente lunedì 7 aprile in onda su Canale 5 con un reality show totalmente inedito. Stando a quanto rivelato da TV Sorrisi e Canzoni, leche faranno parte del cast sono: Brigitta e Benedicta Boccoli; Manila Nazzaro e Stefano Oradei; Thais Wiggers e Elena Barolo; ed inoltre Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.Leggi anche Giulia Salemi, il primo compleanno da mamma: la dedica di PierpaoloEcco cosa emerge dalle ultime indiscrezioniLe indiscrezioni non finiscono qui, il sito DavideMaggio.it ha svelato anche i nomi dei due possibiliche affiancheranno Ilary Blasi in questa nuova avventura. Davide Maggio rivela che l’attrice Simona Izzo e il noto coreografo Luca Tommassini saranno in studio in qualità di