Quotidiano.net - ‘The Couple’: concorrenti, location, quando inizia e opinionisti

Finito un reality show se ne spalanca un altro. Nella stessadel primo, giusto perché un occhio alle risorse economiche è sempre opportuno darlo. E così si sono appena spente, letteralmente, le luci nella casa del Grande Fratello con la vittoria inattesa di Jessica Morlacchi sulla strafavorita Helena Prestes ed ecco che fra poco si accenderanno quelle di The Couple. Quanto dura The Couple Glidi The Couple Come funziona The Couple ICosa vince chi vince The Couple Quanto dura The Couple Le puntate previste sono 6.lunedì 7 aprile, mentre la finale è prevista per lunedì 12 maggio. Solo sei giorni prima rispetto a quella del talent show Amici. Una settimana impegnativa, quindi, quanto a verdetti conclusivi, per Canale 5.