Dilei.it - The couple, chi sono gli opinionisti del reality game di Ilary Blasi

Leggi su Dilei.it

Due lunghi anni lontana dalla tv ma ora è pronta per tornare:ha fatto irruzione nella Casa del Grande Fratello per annunciare il suo nuovo programma, che prenderà il posto delche si è concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi. La tradizione, quindi, si ripete ma non per l’Isola dei Famosi. A debuttare è The, il nuovo show condotto dalla presentatrice romana e che sarà ospitato proprio dal loft allestito negli studi Lumina da cui è andata in onda l’ultima edizione della trasmissione di Alfonso Signorini. Ma chi saranno gli?I nomi deglidi TheSi prevede una poltrona doppia, proprio come quella del Grande Fratello che aveva visto fronteggiarsi Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Secondo quanto riportato da DavideMaggio, sembra che una delle opinioniste del programma sia la regista e produttrice Simona Izzo.