Tesla a fuocoin campo l' Antiterrorismo

16.25 La Procura di Roma attende una prima informativa dalla Digos in relazione all'incendio che devastato una concessionaria della, a Roma. Nell'incendio sono state distrutte 17 auto. Secondo quanto si apprende, l'incartamento sarà affidato al pool di Pm dell'che è coordinato dal procuratore capo Lo Voi. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella di un'azione di matrice anarchica contro Elon Musk, il proprietario della, oggetto di attacchi violenti, specialmente in quell'area.