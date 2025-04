Liberoquotidiano.it - "Terrorismo". Tesla bruciate a Roma, c'è una pista politica

Questo è «». La sintesi è direttamente di Elon Musk commentando un post ad un l'articolo di Bloomberg. Per il patron della casa automobilistica elettrica- che ha rilanciato l'intervento sulla piattaforma X l'incendio contro le “sue” vetture nella Città Eterna è evidentemente un «atto di». Stando alle prime ricostruzioni diciassette vetturesono state date alle fiamme all'alba tra domenica e lunedì in una concessionariana alle porte della Capitale. Sul posto, alle 4 di notte, sono accorsi gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco die Frascati per delimitare le fiamme ed evitare l'estensione dell'incendio che avrebbe potuto estendersi ulteriormente e provocare danni economici anche peggiori. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: «Sicuramente», scandisce intervenendo alla trasmissione di Bruno Vespa Cinque minuti su Rai Uno, «le modalità con cui è avvenuto questo episodio», puntualizza in serata il titolare del Viminale, «la propagazione dell'incendio e alcuni altri elementi che sono anche questi al vaglio dell'autorità giudiziaria degli inquirenti, fanno abbastanza ritenere possibile che sia stata di matrice anarchica antagonista, che insomma è un mondo dove si erano già sollevate delle critiche e annunziate delle iniziative contrarie a questo gruppo imprenditoriale».