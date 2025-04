Thesocialpost.it - Terremoto nel foggiano, scossa oggi pomeriggio

Unadidi magnitudo 2.2 è stata registrata, 1° aprile, nel primo, nella provincia di Fa. Il sisma, rilevato alle ore 15:27 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto epicentro localizzato a circa 12 chilometri a nord-est di Carapelle, a una profondità di 5.4 chilometri.Sebbene l’evento sia stato di lieve entità, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare nei comuni più vicini all’epicentro come Ordona, Stornara e in alcune zone della città di Fa. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose.L’area interessata rientra in una zona a sismicità moderata, già nota per fenomeni simili: scosse superficiali, generalmente di bassa magnitudo, che si manifestano come eventi isolati e senza repliche successive.