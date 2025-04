Juventusnews24.com - Terremoto Myanmar, anche la Juve scende in campo per aiutare il popolo asiatico: annunciata questa iniziativa! Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, lainper sostenere la popolazione asiatica: vara quell’di supporto!Ilche ha colpito ilha sensibilizzatola, che ha deciso di varare un’davvero lodevole. Di seguito, andiamo ad analizzare nelo la proposta avanzata su X dal club bianconero.COMUNICATO – «Siamo vicini aldelin questo momento di grave difficoltà dopo il terribile. Il fondo emergenze di Save the Children è attivo per portare acqua, cibo e medicinali a chi ne ha bisogno. Donatu per aiutarli».Leggi suntusnews24.com