Lapresse.it - Terremoto in Myanmar, sale il bilancio dei morti: rischio epidemie

Leggi su Lapresse.it

Ildelle vittime del forteinè salito a quota 2.719 e si prevede che supererà le 3mila unità. Lo ha affermato la Giunta militare al potere citata dai media internazionali.in, Unicef: “Tantissimi dispersi, difficile fare bilanci”“La situazione è preoccupante. Oltre alle almeno 2mila vittime già accertate e alle migliaia di feriti, ci sono tantissimi dispersi. Si continua a scavare, ma più passano le ore e più è difficile trovare persone in vita. In questo momento è troppo difficile fare previsioni su un” delle vittime. Lo ha affermato a LaPresse Marcoluigi Corsi, rappresentante dell’Unicef in. “La zona colpita dal sisma è molto vasta – ha aggiunto – Mandalay è la seconda città del Paese, inoltre a causa del conflitto in corso molte persone si sono spostate dalle campagne verso i grandi centri urbani, aumentando la loro popolazione”.