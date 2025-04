Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.8 nella notte

Unadidi3.8 è stata registratatra lunedì e martedì al largo della costa pugliese, in un tratto di mare compreso tra il promontorio del Gargano e le isole Tremiti. Il movimento tellurico è stato rilevato alle 3:30 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).Secondo i dati forniti dai sismografi, il sisma ha avuto ipocentro a 6 chilometri di profondità ed epicentro in mare, a circa 14 chilometri dal comune foggiano di San Nicandro Garganico.La, avvertita lievemente in alcuni centri costieri della provincia di Foggia, non ha provocato danni a persone o cose. Al momento, nessuna segnalazione di criticità è giunta alle sale operative della Protezione civile.L'articoloindi3.8proviene da The Social Post.