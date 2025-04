Ternitoday.it - Terni, approvata la proposta di convenzione con RFI per il sottopasso di Cospea: “Tempi più solleciti possibili”

Leggi su Ternitoday.it

Un passaggio ulteriore in direzione apertura del cantiere. La giunta comunale ha approvato ladiregolante i rapporti tra Comune di, Regione Umbria e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione deldi. Come si legge all’interno del documento la.