Sport.quotidiano.net - Ternana: esonerato Abate, arriva Liverani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terni, 1 aprile 2025 – Lacambia tutto: esonerati il tecnico Ignazioe il suo staff, nonché il direttore sportivo Carlo Mammarella. Il club rossoverde guidato dai fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro, a quattro giornate dal termine della stagione regolare, affida la guida tecnica delle Fere a Fabio, protagonista del miracoloso salvataggio dellain serie B nel campionato 2016-2017 e nel febbraio scorso per poche ore alla guida dei rossoverdi. In quell’occasione però furono i giocatori, riuniti allo stadio fino a tarda notte, a pretendere la conferma di. Decisive per l’allontanamento del tecnico scuola Milan, le ultime due gare: lo zero a zero interno con il Perugia e la pesante sconfitta di Lucca per 4 a 1 domenica scorsa. Risultati che hanno permesso all’Entella di portarsi a +5 sulle Fere (penalizzate di 2 punti all’epoca delle precedente proprietà di Nicola Guida) e praticamente d’ipotecare il primo posto, l’unico che vale la promozione diretta.