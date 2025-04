361magazine.com - Tennis, Paolini chiude con lo storico coach: ora?

Si parla di Sara ErraniA sorpresa, nelle ultime ore come un fulmine a ciel sereno, Jasmine, numero uno al femminile d’Italia ha chiuso con il suoRenzo Furlan.“Abbiamo fatto un viaggio straordinario, abbiamo condiviso momenti indimenticabili, tra cui un incredibile 2024, la finale a Wimbledon e al Roland Garros, l’oro olimpico a Parigi. E anche nel 2025 siamo partiti alla grande.Renzo è stato una parte fondamentale della mia crescita, sia come giocatrice che come persona.Tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro, e resterà comunque una persona importante in questo nuovo capitolo”.Sotto al post Furlan ha scritto: “Un privilegio aver potuto lavre e vivere questa esperienza con te. Come ti dico sempre. “spacca” la pallina”.