Oasport.it - Tennis, Feliciano Lopez confermato direttore della fase finale della Coppa Davis

Leggi su Oasport.it

Come ormai si sa da alcuni mesi laper i prossimi tre anni sarà ospitata dall’Italia. La prima di queste edizioni si terrà a Bologna e a dirigere tutto sarà. L’ex giocatore spagnolo è stato infatti nominatodelle Final EightCup, andando a svolgere lo stesso ruolo che ha ricoperto negli ultimi due anni a Malaga.ha voluto commentare così la sua riconferma: “Laè stata molto speciale per me come giocatore ed è stato un privilegio essere ildelle Final 8 negli ultimi due anni. Sono onorato che l’ITF abbia riposto in me la sua fiducia per il futuro a lungo termine dell’evento e sono entusiasta di lavorarci in Italia per i prossimi tre anni, a partire da Bologna questo novembre. Sono certo che costruiremo sul nostro successo a Malaga e darò tutto per continuare a far crescere la