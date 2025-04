Tendenza dell’estate | i mille volti della camicia bianca

Leggi su .com

Life&People.it Simbolo di eleganza senza tempo, laè il capo imprescindibile nel guardaroba femminile. Indossata dalle grandi icone di stile e reinterpretata dai più celebri stilisti, continua a rinnovarsi senza perdere il suo fascino.Un’icona tra moda e cinemaMolto più di un semplice indumento: ha segnato la storiamoda ed è diventata un simbolo di raffinatezza e indipendenza. Coco Chanel la elevò a capo essenziale, mentre star del calibro di Katharine Hepburn e Marlene Dietrich la indossavano con naturale disinvoltura, trasformandola in un elemento di empowerment femminile. Anche il cinema ha contribuito a renderla iconica. Grace Kelly, in “La finestra sul cortile”, l’ha sfoggiata in una delle sue versioni più classiche, mentre Kim Basinger, in “9 settimane e ½”, ne ha fatto un emblema di sensualità.