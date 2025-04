“Temptation Island cambia location per la prossima edizione” cosa sappiamo sul trasloco del villaggio

Leggi su Fanpage.it

Secondo alcune indiscrezioni, Temptationpotrebberenellaedizione. IlIs Morus Relais in Sardegna, che per anni ha ospitato le coppie del reality, sarebbe infatti stato venduto. Addio a falò di confronto in spiaggia e video nei 'pinnettu'? Fanpage.it ha contattato la casa di produzione (Fascino PGT) per fare chiarezza.