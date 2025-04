Anteprima24.it - Telesina, ancora chiusure: deviazione della circolazione in direzione Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoPer consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazionenuova linea AV/AC Napoli-Bari – in particolaregalleria ‘Tuoro – Sant’Antuono’, prevista nell’ambito del lotto funzionale Telese – Vitulano – in capo al Consorzio Telese Scarl, che opera per conto di RFI, è stata condivisa con Anas una modifica provvisoriaconfigurazionelungo la strada statale 372 “”, a Solopaca (BN).Nel dettaglio, a partire da domani, mercoledì 2 aprile, e fino al prossimo 9 maggio, laindal km 43,700 al km 44,070, verrà deviata sulla nuova bretella provvisoria di by pass, realizzata ad hoc da RFI in parallelo alla tratta stradale.Tale modificaè stata preventivamente comunicata ad Enti ed Istituzioni Locali durante specifico Comitato Operativo per la Viabilità (COV), tenutosi sotto l’egidacompetente Prefettura.