Tegola pesantissima frattura e stagione finita

per il calciatore che vede la suacompromessa: c’è, dovrà saltare gli ultimi impegni da qui a giugnoArrivederci all’anno prossimo. Quando mancano circa due mesi al termine dei campionati basta un infortunio leggermente più importante e arriva la diagnosi impietosa:. Purtroppo è l’imprevisto nel mondo del calcio, i KO arrivano in maniera subdola quando meno te l’aspetti. Larischia di essere davvero pesante. Nella speranza poi che si riesca a tornare in tempo per l’avvio della nuova annata.Non ci sono queste certezze, ad esempio, per Paulo Dybala, costretto ad operarsi negli ultimi giorni e dover così assistere ai box le ultime gare della sua Roma. Ma non è l’unico esempio naturalmente. Anche la Lazio dovrà rinunciare a Patric per un motivo simile, per non parlare dei lungodegenti come Bremer o Zapata che hanno visto l’impietosa sentenza arrivare ad inizio campionato.