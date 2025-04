Lopinionista.it - TBD Eyewear celebra la Giornata della Terra

In occasione, TBDrinnova il suo impegno per un futuro più sostenibile attraverso una produzione responsabile e materiali eco-friendly.Nato nel 2015, TBDsi distingue per la produzione di occhiali da sole e da vista fatti a mano in Italia, disegnati a Milano e realizzati nel territorio del Cadore, storica eccellenza dell’artigianale. La missione del brand è preservare il patrimonio culturale italiano, promuovendo la produzione locale attraverso una filiera corta e materiali naturali e rinnovabili.La sostenibilità è al centrovisione di TBD. Le montature sono realizzate in bio-acetato, una bioplastica ottenuta da fibre di cotone e legno, mentre le lenti da sole sono in bio-nylon e le lenti demo in bioplastica biodegradabile al 100%.