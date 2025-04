Cityrumors.it - “Tatuaggi e il rischio tumore? Inchiostri certificati Ue e da Asl”, assicura il tatuatore dei campioni

Leggi su Cityrumors.it

Dalla Danimarca arriva uno studio che lancia l’allarme ma Alberto Marzari: “Il materiale che viene usato non è mai dannoso per la pelle”Un allarme che arriva dalla Danimarca, ovvero che ipossono essere pericolosi. Il timore è che possano alzare ildi tumori. Una paura che da qualche giorno ha gettato un po’ nel panico tante persone che hannoo che vorrebbero farli e che, dopo quanto si sta diffondendo, hanno più timori.“e ilUe e da Asl”,ildei(Ansa Foto) Cityrumors.itNon è la prima volta che escono fuori studi o notizie di questo genere e chi fa questo lavoro lo sa bene come Alberto Marzari, conosciutissimonel mondo del calcio e dello spettacolo, spiega quello che fa ogni giorno e lo spiega nei minimi dettagli, anche perché spesso l’immagine che si ha delè del tutto sbagliata.