Quifinanza.it - Tassi di interesse 2025, i nuovi limiti massimi: oltre è usura

Leggi su Quifinanza.it

La Direzione generale Regolamentazione e vigilanza del Dipartimento del Tesoro ha pubblicato isoglia” validi per il secondo trimestre del. Dal 1° aprile al 30 giugno, cioè, questi parametri saranno cruciali, poiché punto di riferimento-limite per determinare quando un tasso diapplicato dalle banche e dagli intermediari finanziari diventario, secondo quanto stabilito dal Codice Penale e dalla legge.Come vengono determinati idilimiteL’intervento legislativo del Dipartimento del Tesoro, mira a stabilire con un apposito iEffettivi Globali Medi (TEGM), che rappresentano la media deidiapplicati dalle banche e dagli intermediari finanziari per diverse operazioni di credito. Questi includono aperture di credito in conto corrente, prestiti personali, mutui, leasing e altre forme di finanziamento.