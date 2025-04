Ilrestodelcarlino.it - "Tassa di soggiorno, malagestione da parte dell’amministrazione"

Il candidato sindaco Nicola Grandi denuncia "unadel gettito generato dalladia Ravenna, pari a circa 2 milioni di euro annui". Allo stato attuale "viene impiegato per spese infruttifere e improduttive, che poco hanno a che fare con il sistema e l’economia del turismo del nostro Comune. Viene infatti utilizzato per interventi di spesa corrente, non strutturali, e spesso per ‘tappare buchi’ di bilancio di alcune istituzioni culturali, venendo così del tutto a meno alle sue reali finalità". Il candidato sindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna ricorda che, per legge, quanto incassato dalladideve essere utilizzata per finalità connesse al turismo. "La nostra proposta? Prevediamo una concertazione di intenti con le associazioni di categoria, con una preventiva condivisione delle finalità di spesa per meglio utilizzare le somme.