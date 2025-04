Inter-news.it - Tarantino: «Inter, un percorso eccezionale in Youth League! La sconfitta non toglie nulla»

Al termine della sfida di, il direttore tecnico del settore giovanile dell’, ha parlato dell’eliminazione contro il Trabzonspor ai canali ufficiali del club. DISPIACIUTI – Massimo, direttore del settore giovanile nerazzurro, dopo ladell’Primavera contro il Trabzonspor nei quarti di finale della UEFA, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: «Dispiaciuti per i ragazzi, ci tenevano tantissimo. Unache non, un bellissimoe una bellissima esperienza che ci hanno fatto vivere. Otto partite vinte, questa purtroppo non è andata come volevamo. Un’esperienza che li farà crescere. Oggi hanno vissuto per la prima volta cosa significa giocare davanti a quaranta mila persone. Speriamo che anche questo possa essere un pezzetto di crescita per il futuro.