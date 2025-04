Messinatoday.it - Taormina, Regione dichiara lo stato di crisi dopo la chiusura di via Garipoli

Leggi su Messinatoday.it

Il governo Schifani hato lodie di emergenza regionale per ladi via Mario e Nicolò, a, nel Messinese. La decisione, arrivata durante la riunione di giunta di questo pomeriggio, è stata presa in seguito alle conseguenze delle restrizioni al.