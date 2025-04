Tantissimi soldi Grande Fratello la raccolta fondi per sostenere Zeudi | le cifre

Leggi su Caffeinamagazine.it

La finale delandata in onda ieri sera ha riservato un colpo di scena che nessuno si aspettava: a trionfare è stata Jessica Morlacchi, sbaragliando ogni pronostico. Fino a pochi giorni fa, infatti, la favorita indiscussa alla vittoria sembrava essereDi Palma, ma la corsa al podio per l’ex Miss Italia si è bruscamente interrotta durante il televoto flash, che ha visto prevalere Helena Prestes. Un verdetto inatteso che ha esclusodal podio, fermandola clamorosamente al quinto posto.>> “Il caos in studio”., il retroscena choc su Shaila dopo la rottura con LorenzoDopo mesi trascorsi nella Casa,ha finalmente fatto ritorno alla vita reale e ha potuto riabbracciare amici e familiari. Ma se lei sta cercando di voltare pagina con eleganza, lo stesso non si può dire per le sue sostenitrici.