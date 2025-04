Metropolitanmagazine.it - Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron: “Stavamo per lasciarci”

è ladied è una modella e attrice piuttosto conosciuta. Tra le sue esperienze sulle passerelle c’è anche una vittoria del titolo di Miss Sicilia nel 2010 che le valse la partecipazione alla finale di Miss Italia, seppur non vinta. Successivamente è stata eletta Miss Mondo Italia, vittoria in seguito alla quale ha partecipato al concorso Miss Mondo 2011. Tantissime anche le esperienze da attrice: oltre a qualche film al cinema, è stata perlopiù volto di numerose fiction televisive, come Squadra Antimafia, Maltese – Il romanzo del Commissario e Il cacciatore.e lastanno insieme dal 2013 e la loro storia d’amore li ha portati a vivere la gioia più grande nel 2022: la nascita del figlio Leonardo. Il desiderio di allargare la famiglia è condiviso da entrambi ed è ancor più forte del progetto di matrimonio che è al momento un’ipotesi remota, come svelato dal ballerino in un’intervista per Nuovo: “Abbiamo altri progetti, il matrimonio può aspettare.