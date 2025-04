Lapresse.it - Tajani: “Le Pen? Sono un garantista, singolare la vicenda del braccialetto”

“La condanna a Le? Come sempre ho detto ioune per me la Leè innocente fino al terzo grado di giudizio. Certo èladel”. Il ministro degli Esteri Antoniocommenta la sentenza alla presidente del Rassemblement National Marine Le, condannata a quattro anni di carcere, di cui due da scontare conelettronico, e a cinque anni di ineleggibilità.