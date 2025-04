Movieplayer.it - Sydney Sweeney: la star di The White Lotus in trattative per recitare in Gundam

L'attrice potrebbe essere la prossima new entry nel cast del live action di Legendary sul robot giapponese famoso in tutto il mondo.è alle battute finali della trattativa per entrare a far parte del cast di, il film prodotto da Legendary. Al timone del progetto è stato scelto Jim Mickle, che lavorerà alla sceneggiatura e alla regia. Il franchise giapponese di fantascienza militareha debuttato nel 1979 come serie tv ideata da Yoshiyuki Tomino, Mobile Suit. La serie ha ottenuto grande popolarità soprattutto negli anni '80 grazie ad un'ampia varietà di adattamenti, tra romanzi, manga e videogiochi. L'universo originale die il primo progetto per il cinema La serie animata diè ambientata in un .